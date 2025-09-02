weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Garagen in Calbe: Kameras, Schranken oder doch ein Zaun? In Calbe ist unklar, welcher Art in die Garagenhöfe investiert werden soll

EIL:
Disziplinarverfahren gegen Magdeburgs OB Borris möglich
Disziplinarverfahren gegen Magdeburgs OB Borris möglich

Garagen in Calbe Kameras, Schranken oder doch ein Zaun? In Calbe ist unklar, welcher Art in die Garagenhöfe investiert werden soll

Die Stadträte diskutieren lebhaft, was die Kommune in den nächsten Jahren in die Garagenhöfe investieren soll. Nicht allen Kommunalpolitikern gefallen die Vorschläge aus der Calbenser Stadtverwaltung.

Von Thomas Höfs 02.09.2025, 14:43
Den Sanierungstau, der sich seit Jahrzehnten in den Garagenhöfen gebildet hat, will die Stadt nun abbauen und viel Geld investieren.
Den Sanierungstau, der sich seit Jahrzehnten in den Garagenhöfen gebildet hat, will die Stadt nun abbauen und viel Geld investieren. Foto: Thomas Höfs

Calbe. - Rege diskutiert wurde im Finanz- und im Bauausschuss die Vorlage aus der Stadtverwaltung, was in Zukunft in die Garagenhöfe zu investieren sei. Die Verwaltung hatte mehrere Projekte aufgelistet und diesmal auch mit konkreten Kostenschätzungen verbunden.