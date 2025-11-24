Nur zehn Tage haben die eigentlichen Abrissarbeiten an der Magdeburger Ringbrücke über der Halberstädter Straße gedauert. Jetzt ist die längste Ringbrücke Magdeburgs Geschichte. Wie es dort nun weiter geht.

Längste Magdeburger Ringbrücke ist Geschichte: So geht es jetzt weiter

Magdeburgs längste Ringbrücke über der Halberstädter Straße ist Geschichte. Am Wochenende endeten die eigentlichen Abrissarbeiten. Doch die Baustelle bleibt noch länger.

Magdeburg. - Mit ihren 157 Metern Länge war die Brücke über der Halberstädter Straße die längste Ringbrücke Magdeburgs. Seit dem Wochenende ist sie nun Geschichte. Die Abrissarbeiten sind beendet. Nur zehn Tage haben die eigentlichen Abbrucharbeiten gedauert. Über die Herausforderungen des Abrisses und die nun folgenden Schritte.