Burg/Zerbst/VS. - Die Helios Kliniken im Cluster Magdeburg und die Ärztegewerkschaft Marburger Bund in Sachsen-Anhalt haben sich auf einen Tarifabschluss für tarifbeschäftigte Ärztinnen und Ärzte der vier Kliniken geeinigt. Unter anderem steigen die Gehälter in zwei Schritten um insgesamt 7 Prozent, wie Helios mitteilt.

„Wir freuen uns, dass wir mit dem Marburger Bund für unsere Kolleginnen und Kollegen des ärztlichen Dienstes der Helios Kliniken im Cluster Magdeburg eine Einigung erzielen konnten“, sagt Michael Lange, Geschäftsführer der Helios Kliniken im Cluster Magdeburg. Zum Helios Cluster Magdeburg gehören die Kliniken in Burg, Zerbst, Vogelsang-Gommern und Oschersleben.

Inflationsausgleichsprämie wird gezzahlt

Im Ergebnis steigen die Gehälter im ärztlichen Dienst in zwei Schritten um insgesamt 7 Prozent. Neben der Entgeltsteigerung sieht der Abschluss zudem substanzielle Verbesserungen in der Bewertung der Bereitschaftsdienste sowie in der Nachtarbeit und Nachtbereitschaft vor. Auch eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1.500 Euro als Einmalzahlung ist vorgesehen.

„Nachdem wir bereits mit dem letzten Tarifabschluss eine übergreifende und einheitliche Entgeltentwicklung aller Kliniken im Helios Cluster Magdeburg sichergestellt haben, freuen wir uns, dass mit dem aktuellen Tarifabschluss die Konditionen der Vergütung im ärztlichen Dienst nochmal deutlich verbessert werden konnten“, so Michael Lange.

Die Gesamteinigung hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2025.