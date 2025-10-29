Seit 60 Jahren ist Schornsteinfegermeister Bruno Rogall Meister. Für diese besondere Leistung ist er wie einige Andere von der Handwerkskammer ausgezeichnet worden.

Ein Meister, der nicht vom Himmel gefallen ist sondern aus dem Osten kam

Schönebeck. - „Es ist eine schöne Anerkennung, dass auch viele Jahre nach der Meisterprüfung noch bedacht wird“, ist Bruno Rogall dankbar für die Auszeichnung. Vor zwei Wochen ist der 84-Jährige gemeinsam mit 35 weiteren Meistern ausgezeichnet worden.