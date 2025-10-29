weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Mit Pizza Hut ins City Carré KFC-Rückkehr nach Magdeburg erneut verschoben - das steckt dahinter

Die US-Ketten Kentucky Fried Chicken (KFC) und Pizza Hut wollen wieder nach Magdeburg zurück. Doch das gemeinsame Restaurant im City Carré lässt weiter auf sich warten.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 29.10.2025, 10:04
Das geplante KFC-Restaurant im Magdeburger City Carré lässt weiter auf sich warten.
Das geplante KFC-Restaurant im Magdeburger City Carré lässt weiter auf sich warten. Foto: Imago/Sopa Images

Magdeburg. - Mit Starbucks eröffnet demnächst die bekannteste Kaffeehaus-Kette der Welt eine Filiale in Magdeburg. Auch die nicht minder bekannten Gastromarken Kentucky Fried Chicken (KFC) und Pizza Hut wollten eigentlich wieder hierher. Doch die notwendigen Umbauarbeiten für das gemeinsame Lokal im Einkaufszentrum City Carré haben immer noch nicht begonnen.