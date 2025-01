Illegales Graffiti an der Hochwasserschutzwand entlang der Elbe in Hohenwarthe sorgt für Frust. Warum eine legale Gestaltung noch etwas warten muss.

Hohenwarthe: FCM-Liebe in Riesen-Buchstaben

Illegales Graffiti an Hochwasserschutzwand soll verschwinden

Die Hochwasserschutzwand in Hohenwarthe trägt einen überdimensionalen FCM-Schriftzug. Nach Sanierung der Mauer wird über eine legale Gestaltung der Fläche nachgedacht.

Hohenwarthe. - Was lässt sich gegen das illegale Graffiti an der Hochwasserschutzmauer entlang der Elbe in Hohenwarthe unternehmen? Die Frage kam zur jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates auf. Vorstellbar wäre ein Sprayer-Wettbewerb für eine schöne, legale Gestaltung der Mauer, nannte Ortsbürgermeister Frank Winter (CDU) ein Beispiel.