Im Schutze der Dunkelheit: Vermehrt Autoaufbrüche im Burger Stadtgebiet

Burg - Zwischen 2 und 4 Uhr in der Nacht haben Unbekannte in der Burger Oberstraße einen Pkw „geknackt“. Der Besitzer (Name der Redaktion bekannt) staunte am nächsten Morgen nicht schlecht und informierte die Polizei. Kein Einzelfall derzeit in Burg, wie das Revier am Dienstag bestätigte.