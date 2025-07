Tänzchentee tritt am Samstag in Güsen auf: Ein ausgelassener Tanzabend steht bevor

Die Band „Tänzchentee“ sorgt am Samstag in Güsen auf der Freilichtbühne für Stimmung,

Güsen. - Die letzten Vorbereitungen für das große Konzert am Wochenende wurden getroffen: Das Gelände rund um die Güsener Freilichtbühne wurde in Schuss gebracht und im Vorfeld die Plakate im Jerichower Land aufgehangen.

Auf ihnen ist die Partyband „Tänzchentee“ abgebildet, die am Samstag, 26. Juli, nach einem Jahr Pause wieder auf der Bühne in Güsen steht.

Tänzchentee tritt in Güsen auf: Heimatverein lädt auf die Freilichtbühne

Ab 18 Uhr lädt der Heimatverein „Wir sind Güsen“ dazu ein, eine unvergessliche Nacht unter freiem Himmel zu verbringen und gemeinsam mit der Partyband und DJ René bis in die Morgenstunden zu tanzen.

Tänzchentee seht seit vielen Jahren an nahezu jedem Wochenende auf den Bühnen Sachsen-Anhalts. „Es begab sich zu einer Zeit, in der Musiker noch lange Haare hatten, von ihrem Handwerk nicht leben konnten und noch bei Mutti wohnten“, beschreiben die Musiker ihre Gründungszeit. Der Durchbruch gelang im Herbst 2000 mit dem Auftritt auf dem Bernburger Weinfest.

Seitdem haben die Bernburger Musiker es sich zum Ziel gemacht, auf Events, Festen oder Feiern jeglicher Art für Spaß, Entspannung und Ausgelassenheit bei den Gästen zu sorgen.

Coverband Tänzchentee aus Bernburg spielt Songs in Güsen

Um das zu schaffen, gibt die Partyband zahlreiche Coverversionen zum Besten. Das Repertoire der Musik ist groß und umfasst die 60er, 70er, 80er sowie 90er Jahre. Zudem spielen die Künstler aktuelle Hits aus den Charts. Die Güsener dürfen sich also auf große musikalische Auswahl freuen.

„Ein paar Restkarten sind noch an den üblichen Vorverkaufsstellen zu bekommen“, informiert Vereinsvorsitzender Martin Müller.

Diese sind „Dein Lieblingsplatz“, der Lottoladen am Marktkauf in Burg, der Lottoladen im Edeka in Genthin, die „Roxy“ in Güsen, der Modepavillon in Güsen, die Tankstelle in Parey oder online auf der Homepage des Heimatvereins.

Karten gibt es auch für die nächste Veranstaltung auf der Freilichtbühne: Am 23. August ist erstmals RTL zu Gast und sorgt dafür, dass Güsen bei der 89.0-Clubnight live im Radio zu hören sein wird.