Kind wurde 1989 für tot erklärt In der DDR verschwunden - Verzweifelte Eltern fragen: Wo ist Patrik?
Seit mehr als 35 Jahren suchen Andrea und Falk Voß nach ihrem Sohn Patrik. Der soll als Baby im August 1989 in einem Krankenhaus gestorben sein. Doch daran glauben sie nicht. Eine Spurensuche.
13.01.2026, 18:17
Güsen - Groß war die Freude bei Andrea und Falk Voß am 8. Januar 1989. Sohn Patrik war geboren. Doch keine sieben Monate später wich die Freude großer Trauer. Am 5. August wurde Patrik im Krankenhaus Burg für tot erklärt. Bis heute glauben die Eltern nicht, dass ihr Kind gestorben ist. Was sind ihre Gründe?