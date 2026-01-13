Ein neues Augenzentrum wurde in Stendal eröffnet. Fachärzte aus Ägypten möchten die Gesundheitsversorgung in der Region verbessern. Ihre Pläne für die Zukunft sind groß.

Sie gehören zum vierköpfigen Ärzteteam des Augenzentrums „Roya“ in Stendal (von links): Mohammed Nasr, Dr. Ahmed Samir Alfaar und Haytham Saleh.

Stendal - Das Patientenzimmer ist voll. Die Damen an der Anmeldung können sich gefühlt keine Pause gönnen. Immer wieder kommen neue Leute in das neue Augenzentrum „Roya“ in Stendal. Dort sind vier Fachärzte aus Ägypten im Einsatz. Ihre Ziele und Pläne für die Region sind groß.