Der Magdeburger Autohändler Schubert Motors vergrößert sich. Damit hat er auch neue Marken im Portfolio.

Von Antonius Wollmann 13.01.2026, 18:54
Die Schubert Motors Unternehmensgruppe hat auch eine Rennteam.
Die Schubert Motors Unternehmensgruppe hat auch eine Rennteam. Foto: Schubert Motorsport

Magdeburg. - Schubert Motors aus Magdeburg ist weiter auf Wachstumskurs. Am Montagabend verkündete die Unternehmensgruppe, die mehrere Autohäuser betreibt und im Rennsport aktiv ist, die Übernahme des im südlichen Sachsen-Anhalt und Nordthüringen beheimateten Autohändlers Autohaus Fritze.