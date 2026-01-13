Die Elb-Fähre zwischen Ferchland und Grieben für Tourismus und Nahverkehr gleichermaßen bedeutent. Nun gibt es einen konkreten Plan, wie sich auch Genthin künftig an den Betriebskosten beteiligen kann.

Die Fähre zwischen Ferchland und Grieben, ist als Linie 770 der NJL auf der Elbe unterwegs.

Genthin - Die Elb-Fähre Ferchland–Grieben gilt längst als touristisches Aushängeschild des Jerichower Landes. Zugleich ist sie ein wichtiger Bestandteil des regionalen Nahverkehrs und sorgt für eine direkte Verbindung über die Elbe zwischen den Landkreisen Stendal und Jerichower Land. Doch der Betrieb der Fähre, der von den beteiligten Kommunen getragen wird, ist über die Jahre deutlich teurer geworden.