Wenn man in einer Stadt ohne Krankenhaus wohnt, aber die 112 im Notfall wählt, wo kommt man dann hin? Immer in das am nähsten gelegene Krankenhaus? Nicht unbedingt, wie man am Beispiel Möckern erklärt.

In Möckern die 112 gewählt: Im Notfall zum Krankenhaus nach Burg oder Zerbst?

Nach einem Unfall muss sll entschieden werden, in welches Krankenhaus Verletzte gebracht werden. In der Einheitsgemeinde Möckern kommen etwa die Kliniken in Burg und Zerbst infrage.

Stadt Möckern - Aufatmen nicht nur in Zerbst: Die Schließung des dortigen Krankenhauses ist erstmal vom Tisch. Aber welche Rolle spielt der Klinikstandort Zerbst eigentlich für Bürger in der Einheitsgemeinde Möckern? Einige der 27 Ortschaften liegen schließlich näher an Zerbst als an Burg, wo es ebenfalls ein Krankenhaus gibt.