Trotz Konzeptes zum Erhalt des Zerbster Krankenhauses fand erneut eine Demo statt. Denn bislang ist nichts in Stein gemeißelt, die Klinik noch nicht endgültig gerettet.

Der Kampf ist noch nicht zu Ende: Rettung des Zerbster Krankenhauses ist in Sicht, aber Risiken bleiben

Hunderte Bürger nahmen an der zweiten Demonstration zum Erhalt des Zerbster Krankenhauses teil.

Zerbst - Die drohende Schließung des Zerbster Krankenhauses scheint abgewendet. Die jüngsten Signale sind positiv, aber keine Garantie. So war die erneute Demonstration am Donnerstagnachmittag ein unübersehbares Signal, dass die Zerbster nicht aufgeben.