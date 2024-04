In Möser stehen einzigartige Feste an

Das Drachenfest in Schermen ist in der Umgebung einzigartig.

Möser - In der Vereinsarbeit in der Gemeinde tut sich etwas. Ein Treffen der Vereine im Januar hat die Zahnräder ins Rattern gebracht. Nicht nur gibt es seitdem einen gut gefüllten Veranstaltungskalender auf der Website der Gemeinde Möser, auch ein gemeinsames Fest der Ortschaften befindet sich in der Planung.

Renata Goryachkin, Sachbearbeiterin für Tourismus und Kultur, hat das Treffen damals auf die Beine gestellt. Nachdem die von ihr organisierten Vereinstreffen in den Jahren 2022 und 2023 kaum wahrgenommen wurden, war das diesjährige wesentlich erfolgreicher. Die anwesenden Vereine brachten eine Vielzahl an Terminen und Veranstaltungen für das Jahr 2024 mit. „Wir haben in der Vergangenheit gemerkt, dass einige Veranstaltungen in der Gemeinde an denselben Wochenenden geplant waren. Der Kalender ist dafür da, dass sich die Termine nicht überschneiden und man besser planen kann“, erklärt Goryachkin.

Mehr als 70 Veranstaltungen stehen von April bis Dezember auf der Internetseite. Als Highlights in jedem Jahr bezeichnet Goryachkin das Drachenfest in Schermen und das Kürbisfest in Lostau. Diese Veranstaltungen seien die einzigen ihrer Art in der Umgebung, was sie besonders macht.

Termine selber eintragen

Es gibt verschiedene Wege, wie Vereine ihre Veranstaltungen in den Kalender einpflegen können. Auf der Website findet sich unter dem Menüpunkt „Aktuelles & Veranstaltungen“ auch der Reiter „Veranstaltung anmelden“. Dort kann man Titel, Ort und Zeitpunkt der Veranstaltung eingeben und eine kurze Beschreibung hinzufügen. Die Angaben werden durch die Gemeinde überprüft und daraufhin auf dem Portal veröffentlicht. „Es ist aber auch möglich, die Veranstaltungen direkt bei mir oder bei der Gemeinde anzumelden“, so Goryachkin. Das geht über die E-Mail rgoryachkin@gemeinde-moeser.de oder über die Telefonnummer 039222 - 90852.

Gemeinsames Fest

Auf der Veranstaltung im Januar wurde zudem der Wunsch nach einem gemeinsamen Gemeindefest laut. Mitte April fand dazu eine zweite Veranstaltung statt, um Planungen vorzubereiten. „Wir haben die Idee entwickelt, dass ab 2025 jedes Jahr eine andere Ortschaft oder ein anderer Verein ein Fest für die ganze Gemeinde organisieren soll“, erklärt Goryachkin. Allgemein soll das Fest Sport und Kultur miteinander verbinden. Die Besucher sollen verschiedene sportliche Aufgaben erledigen, zudem soll es auf einer kleinen Bühne Unterhaltung geben.

Wir bringen keine Erfahrung in der Gestaltung von Veranstaltungen mit, weshalb wir weitere Unterstützung brauchen. Renata Goryachkin

Am Termin Mitte April hatten unter anderem der Heimatverein Möser, der Jugendclub, der SG Traktor Schermen sowie Harald Hitziger als Vertreter der Partei Bürger für Bürger Möser teilgenommen. Laut Goryachkin wurde allerdings festgestellt, dass noch einmal alle Vereine eingeladen werden müssen, um das gemeinsame Fest zu planen.

Weitere Unterstützung

Bei diesem Treffen, das voraussichtlich im Juni stattfindet, sollen unter anderem die Fragen geklärt werden, wer das Fest zuerst organisiert und was konkret geplant werden soll. „Derzeit sind wir noch am Anfang der Gestaltung. Wir bringen keine Erfahrung in der Gestaltung von Veranstaltungen mit, weshalb wir weitere Unterstützung brauchen“, sagt Goryachkin.