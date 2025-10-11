weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Neue Betrugsmasche alarmiert Bürger: Inkasso-Mails in Gommern im Umlauf: Das sagt die Stadt dazu

Neue Betrugsmasche alarmiert Bürger Inkasso-Mails in Gommern im Umlauf: Das sagt die Stadt dazu

In Gommern kursieren aktuell E-Mails, die Bürger angeblich im Auftrag der Stadt zur Zahlung von Bußgeldern auffordern. Die Stadt warnt eindringlich: Es handelt sich um Betrug.

Von Thomas Schäfer 11.10.2025, 05:47
Es kursieren Mails, in denen behauptet wird, ein Inkasso-Büro würde im Auftrag der Stadt Gommern Bußgelder erheben.
Es kursieren Mails, in denen behauptet wird, ein Inkasso-Büro würde im Auftrag der Stadt Gommern Bußgelder erheben. Foto: Thomas Schäfer

Gommern. - In der Einheitsgemeinde Gommern sind derzeit betrügerische E-Mails im Umlauf, die den Eindruck erwecken, von der Stadtverwaltung oder in deren Auftrag versendet worden zu sein. In den Schreiben wird auf eine angebliche Zusammenarbeit zwischen der Stadt Gommern und einem Inkassobüro hingewiesen.