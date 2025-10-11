In Gommern kursieren aktuell E-Mails, die Bürger angeblich im Auftrag der Stadt zur Zahlung von Bußgeldern auffordern. Die Stadt warnt eindringlich: Es handelt sich um Betrug.

Inkasso-Mails in Gommern im Umlauf: Das sagt die Stadt dazu

Es kursieren Mails, in denen behauptet wird, ein Inkasso-Büro würde im Auftrag der Stadt Gommern Bußgelder erheben.

Gommern. - In der Einheitsgemeinde Gommern sind derzeit betrügerische E-Mails im Umlauf, die den Eindruck erwecken, von der Stadtverwaltung oder in deren Auftrag versendet worden zu sein. In den Schreiben wird auf eine angebliche Zusammenarbeit zwischen der Stadt Gommern und einem Inkassobüro hingewiesen.