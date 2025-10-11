Kilometerlange Umleitung durch Haldensleben Bahnübergänge gesperrt: Welcher Weg führt am Baustellen-Chaos vorbei?
Für einige Wochen sind die Bahnübergänge an der Hagenstraße und an der Schützenstraße für Autos voll gesperrt. Die Volksstimme-Redaktion hat getestet, welche Route und Umleitung die beste ist.
11.10.2025, 10:15
Haldensleben - Die Baustellensituation an den Bahnübergängen an der Hagenstraße und an der Schützenstraße macht den Autofahrern das Leben schwer: Wegen Gleisarbeiten auf dem betroffenen Streckenstück sollen Schwellen- und Schienenwechsel durchgeführt werden, erklärt ein Sprecher der Deutschen Bahn die geplanten Arbeiten. Das bedeutet, dass Haldensleben quasi in der Mitte getrennt wird. Die Volksstimme hat getestet, wie viel Zeit und Kilometer für die neue Umleitungsstrecke eingeplant werden sollte.