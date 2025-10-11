Für einige Wochen sind die Bahnübergänge an der Hagenstraße und an der Schützenstraße für Autos voll gesperrt. Die Volksstimme-Redaktion hat getestet, welche Route und Umleitung die beste ist.

Mit dem Auto durch Haldensleben: Volontärin Sophie-Charlott Weiß (im Auto) und Reporterin Saskia Lohöfer fahren entlang der Umleitungen wegen der Bahnübergangssperrungen aufgrund der Gleisbauarbeiten.

Haldensleben - Die Baustellensituation an den Bahnübergängen an der Hagenstraße und an der Schützenstraße macht den Autofahrern das Leben schwer: Wegen Gleisarbeiten auf dem betroffenen Streckenstück sollen Schwellen- und Schienenwechsel durchgeführt werden, erklärt ein Sprecher der Deutschen Bahn die geplanten Arbeiten. Das bedeutet, dass Haldensleben quasi in der Mitte getrennt wird. Die Volksstimme hat getestet, wie viel Zeit und Kilometer für die neue Umleitungsstrecke eingeplant werden sollte.