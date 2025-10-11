Mit den Sparvorschlägen hat die Verwaltung in Biederitz das Tor weit aufgemacht. Doch die Ratsmitglieder nutzen die Vorlage nicht. Das kann sich noch rächen.

Biederitz. - Die Chance ein deutliches Signal an die Kommunalaufsicht zu senden, hat der Gemeinderat bei der jüngsten Sitzung verstreichen lassen. Ganz im Gegenteil. Die unliebsame Kürzung bei Kita und Jugendclub ist vorerst vom Tisch, die stärkere Beteiligung der Sportvereine auf Morgen verschoben. Stattdessen leistet sich Biederitz einen Stellvertreter vom Stellvertreter bei der Ortsfeuerwehr. Handlungswille sieht anders aus.