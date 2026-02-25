Ihr 25-jähriges Bestehen hat die Clausewitz-Erinnerungsstätte im vergangenen Jahr gefeiert. Und nun gab es wieder einen Tag der Freude. Eine japanische Militärdelegation hat die Erinnerungsstätte besucht, auf ausdrücklichen Wunsch des anführenden Generals.

Aus allen Lagen: Erinnerungsfotos von der deutsch-japanischen Delegation vor der Erinnerungsstätte in der Schulstraße.

Burg - Ohne japanische Unterstützung wäre es wohl gar nicht zur Clausewitz-Erinnerungsstätte gekommen, die im vergangenen Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feierte. Landsleute der damaligen Unterstützer, zu denen der heutige Ehrenvorsitzende der japanischen Clausewitz-Gesellschaft, Yutaka Goden, gehörte, waren nun auch zu Besuch in Burg. Aber nicht als Touristengruppe, sondern als Militärdelegation.