  4. Soldaten während Tagung zu Gast: Japanische Clausewitz-Fans besuchen Burg

Ihr 25-jähriges Bestehen hat die Clausewitz-Erinnerungsstätte im vergangenen Jahr gefeiert. Und nun gab es wieder einen Tag der Freude. Eine japanische Militärdelegation hat die Erinnerungsstätte besucht, auf ausdrücklichen Wunsch des anführenden Generals.

Von Thomas Pusch 25.02.2026, 06:07
Aus allen Lagen: Erinnerungsfotos von der deutsch-japanischen Delegation vor der Erinnerungsstätte in der Schulstraße. Foto: Thomas Pusch

Burg - Ohne japanische Unterstützung wäre es wohl gar nicht zur Clausewitz-Erinnerungsstätte gekommen, die im vergangenen Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feierte. Landsleute der damaligen Unterstützer, zu denen der heutige Ehrenvorsitzende der japanischen Clausewitz-Gesellschaft, Yutaka Goden, gehörte, waren nun auch zu Besuch in Burg. Aber nicht als Touristengruppe, sondern als Militärdelegation.