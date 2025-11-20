Seit 2006 verleiht die Stadt Burg den Clausewitz-Preis. Die diesjährige Verleihung hat in der Clausewitz-Kaserne statt. Und das aus gutem Grund: Der Preis ging an einen ehemaligen Soldaten.

Nach über 30 Jahren: Auszeichnung für ein Urgestein der Clausewitz-Kaserne in Burg

Bürgermeister Philipp Stark überreichte den Preis an Romeo Stellmacher (2. v. l.), was Laudator Christoph Krohn (l.) und Clausewitz-Erinnerungsstättenleiter Rolf Reiner Zube freute.

Burg - Die Carl-von-Clausewitz-Kaserne ist nicht oft Kulisse für die Verleihung des Clausewitz-Preises durch die Stadt Burg. Diesmal war sie es aus gutem Grund, der Preisträger bezeichnete sie als sein Wohnzimmer. Womit hat sich der Hauptmann a. D. Romeo Stellmacher die Auszeichnung verdient?