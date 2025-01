Das Jerichower Land wird mit Fördermitteln von 5,4 Millionen Euro für Breitbandausbau unterstützt. Was dürfen Internetnutzer im Jerichower Land jetzt erwarten?

Jerichower Land: Glasfaser für alle in greifbarer Nähe

burg/berlin/vs. - In der vergangenen Woche nahmen Landrat Dr. Steffen Burchhardt und Beigeordneter Stefan Dreßler im Bundesministerium für Digitales und Verkehr in Berlin von Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing einen Förderbescheid in Höhe von 5,4 Millionen Euro entgegen. Wie aus der Kreisverwaltung mitgeteilt wird, erhält das Jerichower Land die Fördersumme im Rahmen der Gigabitförderung 2.0 für den Ausbau des Breitbandnetzes im Kreisgebiet.