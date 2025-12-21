Vier Tage Weihnachtsmarkt stimmten aufs Fest der Feste ein. Tausende Staßfurter und Gäste besuchten die Veranstaltung in der Steinstraße und auf dem Sperlingsberg.

Tausende Staßfurter und Gäste besuchten von Donnerstag bis Sonntag den Weihnachtsmarkt in der Steinstraße und auf dem Sperlingsberg. Am Samstagnachmittag waren auf und um die Bühne herum Märchen angesagt. Interaktiv erzählt, mit Bewegung und Tanz.

Staßfurt - Von Donnerstag bis Sonntag stimmten sich Tausende Besucher aus Staßfurt und Umgebung auf Heiligabend und die Weihnachtstage ein. Der Staßfurter Weihnachtsmarkt auf dem Sperlingsberg und in der Steinstraße erzählte Märchen, regte zum Gespräch, zu Bewegung und Tanz ein. Jeden Veranstaltungstag schlossen musikalische Einlagen. Das Sicherheitskonzept fruchtete – der Weihnachtsmarkt mit rund 20 Schaustellern verlief besinnlich.

Wer auf der Suche nach Geschenken war, Deko, Becher oder Spielzeuge etwa, fand genauso etwas, wie jener, der sich an Lebkuchen, glasiertem Obst und anderem Süßen, Punsch oder Glühwein, Gegrilltem, Handbroten, Kohl oder Pommes erlaben wollte. Spiel und Spaß bescherten Karussell und Losbude.

Die Losbude. Foto: Tobias Winkler

Spiel: Wer mit dem Kunststoff-Dolch in die richtigen, abgeklebten, Löcher eines Spielbretts stach und sich damit Kugeln freispielte, gewann an der Losbude Spielzeug.

Einer der Lastkraftwagen. Foto: Tobias Winkler

Sicherheit: An den Querungen von Tränental und Marktstraße sicherte neben Schrankenzäunen und Betonpollern je ein Lastkraftwagen von Reifen- und Autotechnik Klein die Steinstraße.

Die Mobilzäune. Foto: Tobias Winkler

Durchgänge vom Sperlingsberg zu Stadtsee/Bodepark sperrten Mobilzäune.

Das Schaustellerfahrzeug. Foto: Tobias Winkler

Am Wächterplatz zeigt ein Schaustellerfahrzeug die Gefahr auf.

Der Lebkuchen. Foto: Tobias Winkler

Speis und Trunk: Lebkuchen und Co., Punsch wie Glühweine, Waffeln, Crêpes, Bratwurst, Schnitzel oder Leber, Handbrote, Kohl oder auch Pommes.

An allen vier Abenden stand Musik auf dem Bühnenprogramm. Foto: Tobias Winkler

Über Tag gab’s Märchen, Tanz, Musik und Karneval. Foto: Tobias Winkler

Geschenke: Auch wer auf der Suche nach Dekoartikeln oder Präsenten war, fand auf Staßfurts Weihnachtsmarkt Passendes.

Eine Winterlandschaft unter Folie. Foto: Tobias Winkler

Fahrgeschäft: Mit dem Mexico-Express entdeckten kleine und große Besucher das auf der Steinstraße platzierte Schienen-Oval.

Der Mexico-Express. Foto: Tobias Winkler

Heiligabend in Neundorf: Für Mittwoch (Heiligabend, 24. Dezember) lädt die Neundorfer Kirche Sankt Petri und Pauli zum Gottesdienst mit Krippenspiel der Kinder des Ortsteils ein. Start ist um 15.30 Uhr. Die Veranstalter bitten darum, eine Kerze oder Laterne als Friedenslicht mitzubringen.