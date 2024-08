Jubiläum: In 30 Jahren besuchen über 3000 Schüler die Grundschule „Am Weinberg“ in Gommern

Schüler übergaben 30 Jahre nach der Eröffnung der Grundschule in Gommern wieder symbolisch Schlüssel – diemal mit Wünschen darauf.

Gommern. - Am 5. August 1994 wurde Gommerns neu gebaute Grundschule „Am Weinberg“ offiziell eröffnet. Gommerns damaliger Bürgermeister Klaus Petersen übergab den Schlüssel an Ingo Isensee, der einst die Schule leitete. Das ist nun genau 30 Jahre her.

Grund genug, daran zu erinnern und es mit einem Schulfest zu feiern. Und genau das machten die Schüler, Lehrer und Schulteam, sowie viele Ehrengäste, ehemalige Schüler und Lehrer, die am Freitag, 9. August 2024, in die Schule gekommen waren, um in einem kleinen Festakt an die damalige Schlüsselübergabe zu erinnern und danach auf dem Gelände der Schule ein großes Fest zu feiern.

Eine besondere Schule mit besonderem Anspruch

Die Schlüsselübergabe vor 30 Jahren wurde am Freitag symbolisch wiederholt. Alle 16 Klassen hatten dazu große Holzschlüssel gebastelt und Wünsche darauf hinterlassen. Diese Schlüssel hängen nun im Rondell der Schule. Auf ihnen stehen Dinge wie: Freundlichkeit, Freundschaft, Frieden, keine Gewalt, mehr Sport - aber auch längere Pausen.

Unter den Gästen der Veranstaltung war auch Gommerns ehemaliger Bürgermeister Klaus Petersen, der auch Ehrenbürger der Stadt ist. Schulleiterin Beate Misch dankte ihm für seinen damaligen Einsatz und Weitblick, die Grundschule in ihrer einzigartigen Form bauen zu lassen - mit dem Rondell in der Mitte, das für viel Licht im Haus sorgt und zudem als zentraler Punkt des Gebäudes, an dem die Schülerinnen und Schüler tagtäglich viel Zeit verbringen.

Riesige Seifenblasen waren ein Hingucker auf dem Schulfest, bei dem es zahreiche Stationen zu entdecken gab. Foto: Thomas Schäfer

Klaus Petersen erinnerte sich an die Zeit vor 30 Jahren zurück. „Als wir damals die Grundschule gebaut haben, hat das nicht nur der Petersen allein getan. Es gab sehr viele fleißige Leute, die mit dabei waren - ohne die es nicht gegangen wäre“, stellte Klaus Petersen umgehend klar.

„Wir wohnen in Gommern - und Gommern wollte immer ein bisschen was besonderes haben. Und ich finde, das Besondere haben wir mit dieser Schule auch“, freute er sich auch noch 30 Jahre nach der Einweihung über die ganz besondere Architektur und Aufteilung der Räumlichkeiten von Gommern Grundschule - insbesondere mit dem Rondell als Mittelpunkt.

Nach dem Festakt steigt die große Party

„Wir hatten damals aber sehr große Bedenken, dass alle Klassenräume in einen großen Raum in der Mitte münden. Alle streben dahin zur Pause raus. Aber ich denke, es geht“, stapelte er etwas tief, denn genau das ist es, was die Grundschule „Am Weinberg“ baulich auszeichnet.

Seit 1994 haben knapp 3.000 Schülerinnen und Schüler die Grundschule besucht. In diesem Jahr wurden am 3. August 2024 über 90 neue Grundschüler eingeschult. Sie können sich über eine moderne Schule freuen. Fast alle Klassenräume sind mit digitalen Tafeln ausgestattet, und es stehen zwei Klassensätze an Tabletts zur Verfügung.

Eine Vielzahl an Arbeitsgemeinschaften steht den Schüler zur Verfügung

Neben dem üblichen Unterricht bietet die Schule auch zahlreiche Arbeitsgemeinschaften wie Chor, Laienspiel, Schreibstube und Trommeln an. Eine weitere Besonderheit ist die Schüler-Galerie „Kunst und Kreationen“, die von Schülern des gesamten Schulzentrums gestaltet wird. Schüler geben ihre künstlerischen Werke ab, die in der Grundschule ausgestellt und ausgehangen werden.

Die Gommeraner Grundschule ist auch schon für Übungszwecke von der freiwilligen Feuerwehr genutzt worden. Foto: Thomas Schäfer

All diese Besonderheiten standen aber am Freitag nicht im Mittelpunkt des Interesses der Grundschüler, vielmehr freuten sie sich nach dem offiziellen Teil der Festveranstaltung auf ihr großes Schulfest. Mit Fahnen und Trompeten ging es nach draußen, wo dann die eigentliche Party stieg.

Fußball-Darts und riesige Seifenblasen sorgen für ausgelassene Stimmung

Musikalisch von DJ Rüdiger begleitet, gab es allerhand Stationen und Spaßiges zu entdecken. Riesige Seifenblasen flogen durch die Lüfte, ein gigantischer Fußball-Darts wartete auf treffsichere Schützen, das Body & Grips-Mobil war vor Ort und es konnte gebastelt, gemalt und gespielt werden. Alles aufzuzählen, sprengt den Rahmen des Artikels. Es war ein tolles Fest, an das sich nicht nur die Schüler lange zurückerinnern werden.