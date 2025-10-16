Nach hitzigen Diskussionen in den vergangenen Monaten können sich die Mitglieder des Gremiums auf neue Hebesätze verständigen. Die finale Entscheidung steht noch aus. Was jetzt auf Grundstücksbesitzer zukommen könnte.

Die Gremiumsmitglieder im Oschersleber Finanzausschuss konnten sich bei ihrem jüngsten Treffen am vergangenen Dienstag auf konkrete Hebesätze verständigen.

Oschersleben - Die Grundsteuerreform hat in den verschiedenen politischen Gremien der Bodestadt in den vergangenen Monaten hohe Wellen geschlagen. Der größte Streitpunkt drehte sich dabei um die Bestimmung von neuen Hebesätzen. In unterschiedlichen Runden wurde zumeist hitzig diskutiert, um die Beratungen jedoch am Ende ohne konkrete Ergebnisse zu vertagen.