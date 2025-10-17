Film, Escaperoom und Halloween-Stimmung pur: In Mützel wird es am Vorabend zu Halloween richtig unheimlich – und unterhaltsam.

Mützel - Am 30. Oktober wird das Preußenhaus in Mützel zum echten Halloween-Highlight: Beim „Spuk im Preußenhaus“ warten gleich zwei Kinovorstellungen und ein düsterer Escaperoom auf Gruselfans.

Los geht’s ab 17 Uhr mit einem Kinderfilm, ideal für die jüngeren Besucher – kindgerecht gruselig. Später am Abend wird es dann deutlich schauriger: Um 21.30 Uhr startet ein Film mit FSK 16.

Halloween-Horror live erleben

Ein besonderes Highlight ist der Escaperoom, der unter dem Motto „Auf ins Krematorium“ steht – garantiert nichts für schwache Nerven. Der Raum ist ab 16 Jahren freigegeben und verspricht Spannung und Nervenkitzel in stilechtem Halloween-Ambiente.

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt – Snacks und Getränke gibt’s vor Ort. Wer also Lust auf Gänsehaut, Kino und ein unvergessliches Halloween-Erlebnis hat, ist in Mützel genau richtig.