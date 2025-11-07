„Niegripp Helau“, heißt es bald wieder in der Nähe von Burg. Der Niegripper Carneval Club bereitet sich auf seine Auftritte im kommenden Jahr vor.

Karneval an der Elbe: Was die Niegripper Narren für die Saison planen

Auch in diesem Jahr plant der Niegripper Carneval Club ein buntes Programm auf die Bühne im Festzelt zu bringen.

Niegripp. - Am 11.11 um 11.11 Uhr ist es wieder soweit - an dem traditionellen Datum wird die neue Karnevals-Saison feierlich eingeläutet. Auch im Jerichower Land ist der Karneval weit verbreitet und beliebt. So gibt es etwa Vereine in Gerwisch und Niegripp. Die Niegripper Narren verraten, was in diesem Jahr geplant ist.