  4. Magdeburger Bröckelbrücken vor Abriss: „Wir stehen vor dem Aus“: Händler an Halberstädter Straße bangen nach Brückensperrung um ihre Existenz

Magdeburg steht vor einem harten Schlag: Zwei weitere wichtige Brücken müssen weg. Der Abriss der Ringbrücke über die Halberstädter Straße bedroht die Existenz mehrerer ansässiger Händler.

Von Tim Müller und Angelina Nolte Aktualisiert: 07.08.2025, 12:43
Inhaber Bernd Adelheim (links) zusammen mit Mitarbeiter Michael Krunert auf dem Parkplatz von Alis-Autovermietung. Bei einem Abriss würde die Autovermietung einen Großteil der benötigten Stellflächen für ihre Fahrzeuge verlieren.
Inhaber Bernd Adelheim (links) zusammen mit Mitarbeiter Michael Krunert auf dem Parkplatz von Alis-Autovermietung. Bei einem Abriss würde die Autovermietung einen Großteil der benötigten Stellflächen für ihre Fahrzeuge verlieren. Foto: Tim Müller

Magdeburg. - Es war ein Schock für ganz Magdeburg: Die Ringbrücken Halberstädter Straße und Brenneckestraße müssen abgerissen werden. Neben unzähligen Einwohnern sind auch mehrere Händler betroffen. Fünf von ihnen haben ihre Geschäfte unmittelbar neben der Ringbrücke Halberstädter Straße – und fürchten nun um ihre Existenz.