Ende des Windkraft-Verbots Kehrtwende bei Windkraftanlagen! Gommerns Ortschaftsrat will Windpark ausbauen
Der Ortschaftsrat Nedlitz votiert einstimmig für die Lockerung eines Windkraft-Verbotes aus dem Jahr 2011. Damit wird eine erste Hürde für den Ausbau des Windparks genommen. Was auf die Anwohner und Ortschaften jetzt zukommt.
20.08.2025, 06:05
Nedlitz - Einigkeit im Ortschaftsrat: Auf der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Nedlitz wurde einstimmig einem Beschlussentwurf zugestimmt, der die Grundlage für die weitere Entwicklung von Windkraftanlagen in der Einheitsgemeinde Gommern schafft.