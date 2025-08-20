Ende des Windkraft-Verbots Kehrtwende bei Windkraftanlagen! Gommerns Ortschaftsrat will Windpark ausbauen

Der Ortschaftsrat Nedlitz votiert einstimmig für die Lockerung eines Windkraft-Verbotes aus dem Jahr 2011. Damit wird eine erste Hürde für den Ausbau des Windparks genommen. Was auf die Anwohner und Ortschaften jetzt zukommt.