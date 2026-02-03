Gefühlt scheint an immer mehr Tagen Silvesterfeuerwerk abgebrannt zu werden. Und gefühlt scheinen die Knallkörper auch immer lauter zu werden. Stadtrat Udo Vogt (CDU) will dem ein Ende bereiten.

Burg - In der ersten Stadtratssitzung des Jahres hat Udo Vogt (CDU) an den letzten Tag des vergangenen Jahres erinnert. Die Feuerwerkssituation in der Innenstadt sei so unerträglich gewesen, dass er eine Feuerwerksverbortszone für die Innenstadt forderte. Das ist aber kein leichtes Unterfangen.