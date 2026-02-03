In Magdeburg-Nordwest setzt eine Kita auf Tiere als Teil des pädagogischen Konzepts. Wie der Alltag mit Kindern und über zehn verschiedenen Tierarten funktioniert.

Ziegen und Ratten in Magdeburger Kita: So funktioniert das Konzept

In der Kita Nordwest „Tierpädagogisches Zentrum“ dürfen die Kinder mit der pädagogischen Fachkraft Toni Matthies die Zwergziegen füttern.

Magdeburg. - Ziegen, Kaninchen oder Fische gibt es in der Kita Nordwest „Tierpädagogisches Zentrum“ nicht nur als Plüschtiere, sondern ganz lebendig als festen Bestandteil der Erziehung. Über zehn verschiedene Tierarten haben dort ein Zuhause. Wie sich das auf die Kinder auswirkt und wie die vielen Tiere mit dem Kita-Alltag vereinbar sind.