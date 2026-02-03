Das Jahr 2025 hielt für Genthin, Jerichow und Parey Dramen, Rekorde und kleine Freuden bereit. Was im Jahr 2025 die Leser am meisten bewegte.

Tötungsdelikt, Bäckereischließung und ein 107. Geburtstag: Die Top 10 der meistgelesenen Artikel in der Genthiner Region

Ein grober Vorwurf einer Mutter an eine Kita, sorgte für viel Unmut in Jerichow.

Genthin/Jerichow/Parey - Das vergangene Jahr war für die Region Genthin, Jerichow und Parey geprägt von brisanten Nachrichten, bewegenden Tragödien und kleinen Lichtblicken. Die Klickzahlen zeigen, welche Themen die Menschen emotional berührt, empört oder begeistert haben. Hier sind die zehn meistgelesenen Artikel des Jahres, zusammengefasst.