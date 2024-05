Die Veranstaltungen in der Burger Stadthalle nehmen Fahrt auf, einzig der Pächter für die Gastronomie fehlt. Hat das Folgen für die Nachfrage der Stadthalle?

Burg - Die Suche nach einem Pächter für die Gastronomie der Stadthalle ist weiterhin erfolglos. Das hat Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates mitgeteilt. Das war die bereits dritte Ausschreibungsrunde seit 1. Januar vergangenen Jahres.

Damit bleibt der Betrieb des Restaurants der Stadthalle weiterhin in städtischer Hand. „Die Veranstalter, die die Halle mieten, sind allerdings frei in der Entscheidung für die Gastronomie, das wird sehr gerne gesehen“, sagte der Bürgermeister. Daher werde zunächst auch weiterhin an dieser Regelung festgehalten.