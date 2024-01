Hochwasser sorgt dafür, dass man per Fähre noch immer nicht über die Elbe kommt.

Burg/Schartau/Rogätz - Immer noch lahmgelegt ist die Fähre zwischen Schartau und Rogätz. Das Elbehochwasser hat mittlerweile nicht nur den Anleger, sondern auch Teile der Straße zum Anleger verschwinden lassen. Daher ist die Zufahrt als Sackgasse mittlerweile auch gesperrt.

Nicht befahrbar ist derzeit auch der Elberadweg nach Schartau. Eine Umleitung ist für die Zweiradfahrer ausgeschildert.

Generell sieht es schlecht aus mit dem Fährbetrieb auf der Elbe. Aufgrund der anhaltenden Hochwasserlage bleibt der Fährbetrieb Ferchland – Grieben eingestellt, wie man auf der Seite der Nahverkehrsgesellschaft NJL lesen kann.

Auch in anderen Gemeinde mit Elbquerungen sieht es ähnlich aus: Die Fähren Barby, Breitenhagen und Groß Rosenburg stehen still, ebenfalls außer Betrieb ist derzeit die Fähre in Aken.