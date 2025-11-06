Dem Präsidenten des Landgerichts Halle hat ein verurteilter Sexualstraftäter Stasi-Methodik unterstellt. Dagegen setzte der sich nun am Burger Amtsgericht zur Wehr.

Am Amtsgericht Burg wurde zuletzt die Ehr-Verletzung des Präsidenten des Landgerichts Halle verhandelt.

Burg - „Auf mich wirken Sie wie ein angeschossenes Wild, das verloren hat und nun in alle Richtungen austritt“, so der vorsitzende Richter zuletzt am Burger Amtsgericht gen Anklagebank. Angesichts der Bandbreite an Vergehen des Angeklagten über mehr als zwei Jahrzehnte kann sogar von weit mehr als von einem Schuss die Rede sein. Darunter Verurteilungen wegen schweren Kindesmissbrauchs.