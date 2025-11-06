weather heiter
  4. Projekt Innenstadt Burg: Lösung für Problemhäuser am Gummersbacher Platz und in der Magdeburger Straße in Sicht?

Im Zuge des Experimentier- und Wirtschaftscampus' Innenstadt Burg sollten zwei Problemimmobilien unter die Lupe genommen werden. Ziel: die Entwicklung der Häuser. Konnten Lösungen gefunden werden?

Von Arlette Krickau 06.11.2025, 11:37
Blick auf das Gebäude Gummersbacher Platz 1 in Burg. Foto: Arlette Krickau

Burg - Das Haus am Gummersbacher Platz 1 und das in der Magdeburger Straße 6/7 zählen zu den Problemimmobilien der Burger Innenstadt - deshalb wurde ihnen und noch weiteren Adressen ein eigenes Projekt innerhalb des Experimentier- und Wirtschaftscampus' Innenstadt Burg gewidmet. 20.000 Euro wurden dafür veranschlagt. Geplant war eine Machbarkeitsstudie - also: Was kann man damit machen?