Im Zuge des Experimentier- und Wirtschaftscampus' Innenstadt Burg sollten zwei Problemimmobilien unter die Lupe genommen werden. Ziel: die Entwicklung der Häuser. Konnten Lösungen gefunden werden?

Lösung für Problemhäuser am Gummersbacher Platz und in der Magdeburger Straße in Sicht?

Burg - Das Haus am Gummersbacher Platz 1 und das in der Magdeburger Straße 6/7 zählen zu den Problemimmobilien der Burger Innenstadt - deshalb wurde ihnen und noch weiteren Adressen ein eigenes Projekt innerhalb des Experimentier- und Wirtschaftscampus' Innenstadt Burg gewidmet. 20.000 Euro wurden dafür veranschlagt. Geplant war eine Machbarkeitsstudie - also: Was kann man damit machen?