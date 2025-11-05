Jasmina Neumann ist 27 Jahre alt und sie will etwas bewegen - in der Landwirtschaft. Dafür brach sie ihr Tiermedizinstudium ab, wurde Landwirtin und will nun noch mehr. Sie will was bewegen und die Zukunft der Landwirtschaft mitgestalten.

Sie brach das Tiermedizinstudium ab - jetzt startet eine junge Frau als Landwirtin durch

Privat wie beruflich absolut tierlieb: Jasmina Neumann mit ihren beiden Pferden.

Burg/Stresow - Sie fällt in jedem Fall auf: Jasmina Neumann ist weiblich, 27 Jahre alt und arbeitet auf einem Hof in der Landwirtschaft. „Ich freue mich über jede Frau, die sich auch traut“, sagt sie gleich am Anfang des Gesprächs und unterstreicht die Aussage mit einem verschmitzten Lächeln.