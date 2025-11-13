Hohe Kosten für Personal Nach Spar-Beschluss in Biederitz: Neuer Haushalt rutscht ins Millionen-Minus
Seit mehr als einem Jahrzehnt läuft die Gemeinde Biederitz auf Sparflamme. Große Sprünge sind nicht möglich - auch mit Blick auf den neuen Haushalt nicht.
13.11.2025, 06:03
Königsborn. - Nachdem die Debatten um die Sparmaßnahmen in Biederitz mit dem Beschluss des Gemeinderates endeten, steht nun der Haushalt für das Jahr 2026 auf der Tagesordnung. Der gibt jedoch wenig Anlass zur Hoffnung. Auch nicht für den Geflügelverein aus Königsborn, der derzeit ein marodes Dach der Gemeinde in Schuss hält.