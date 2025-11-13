Seit mehr als einem Jahrzehnt läuft die Gemeinde Biederitz auf Sparflamme. Große Sprünge sind nicht möglich - auch mit Blick auf den neuen Haushalt nicht.

Das gemeindliche Gebäude in Königsborn an der Möckerner Straße, in dem auch der Ortschaftsrat seine Sitzungen abhält, bekommt derzeit Schützenhilfe des örtlichen Geflügelvereins.

Königsborn. - Nachdem die Debatten um die Sparmaßnahmen in Biederitz mit dem Beschluss des Gemeinderates endeten, steht nun der Haushalt für das Jahr 2026 auf der Tagesordnung. Der gibt jedoch wenig Anlass zur Hoffnung. Auch nicht für den Geflügelverein aus Königsborn, der derzeit ein marodes Dach der Gemeinde in Schuss hält.