Möser. - Für die Betreuung ihrer Kinder in Krippe, Kindergarten oder Hort müssen Eltern in der Gemeinde Möser ab 1. Januar 2024 tiefer in die Tasche greifen. Die Platzkosten steigen monatlich pauschal um 28 Euro. Darauf verständigte sich der Gemeinderat Möser auf seiner Sitzung am Dienstagabend.