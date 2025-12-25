Mit der Kinderspur und der Architekturspur lässt sich das Prignitz-Museum in Havelberg auch per Tablet oder Handy erkunden.

Havelberg/vs. - Das Prignitz-Museum am Dom Havelberg bietet seinen Gästen alljährlich ein kleines Weihnachtsgeschenk: Am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, genießen Besucher von 10 bis 17 Uhr freien Eintritt. Anschließend lädt die Kirchengemeinde zu 17 Uhr im Paradiessaal am Dom zu Musik und Texten zum Weihnachtsfest ein. Für Kinder hat der Förderverein des Prignitz-Museums die beliebte Weihnachtseisenbahn aufgebaut.

Im Prignitz-Museum Havelberg ist auch dieser Holzstich einer illustrierten Zeitung nach dem Gemälde „Erschwerte Mitteilung“ von Carl Gussow von 1878 zu sehen. Foto: Andrea Schröder

Ein Besuch der geschichtsträchtigen Einrichtung lohnt sich in diesem Jahr allein schon wegen der Sonderausstellung „…in Havelberg geboren“ – Havelberger Maler des 18. und 19. Jahrhunderts. Sie präsentiert zehn Maler, die über Havelberg hinaus bekannt wurden.

Geschichte von Malern aus dem 18. und 19. Jahrhundert

Die Geschichten und qualitätvollen Werke dieser Maler zeigen, dass Havelberg schon immer ein interessanter Ort für Künstler war, heißt es von Seiten des Landkreises als Träger des Museums. Diese Ausstellung wird bis zum 1. Februar 2026 verlängert.

Zwischen den Feiertagen kann das Prignitz-Museum vom 26. bis 28. Dezember sowie am Dienstag, 30. Dezember, jeweils von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden. Die Dauerausstellungen in den historischen Klosterräumen am Dom präsentieren interessante Exponate aus der Siedlungsgeschichte, aus der Geschichte der Stadt sowie der Dom- und Klostergeschichte.

Kunstgespräch am Dreikönigstag

Ab dem 2. Januar ist das Museum wieder regulär geöffnet. Sogar am Dreikönigstag, Dienstag, 6. Januar, besteht die Möglichkeit, die Einrichtung zu besuchen. Um 15 Uhr beginnt an dem Tag ein Kunstgespräch über die in Havelberg geborenen Maler in der derzeitigen Sonderausstellung.