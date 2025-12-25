Mysteriöser Vorfall in Magdeburg: Ein Bus der Magdeburger Verkehrsbetriebe steht verlassen mit Warnblinkanlage quer auf der Straße. Was bisher bekannt ist.

Mysteriös: Linienbus steht in Magdeburg stundenlang quer und verlassen auf der Straße

Selbst die Polizei weiß nichts

Ein Bus steht führerlos mitten auf der Otto-Richter-Straße in Magdeburg.

Magdeburg - Eine unliebsame Überraschung erleben derzeit Autofahrer in Magdeburg. Bei der Passage der Otto-Richter-Straße müssen sie besonders vorsichtig fahren. Mitten auf der Straße steht ein Linienbus schräg an der Hauswand bis auf die Mitte der Fahrbahn: verlassen, führerlos, aber immerhin mit eingeschalteter Warnblinkanlage.