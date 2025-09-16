Für die Adventszeit in der Burger Innenstadt sind viele schöne Ideen zusammengetragen worden. Bedauerlich ist, dass die Angst vor Vandalismus immer mitschwingt.

Burg - In der Adventszeit soll die Schartauer Straße mit einem winterlichen Weihnachtswald festlich erleuchtet werden. Was für eine schöne Idee. Wie traurig ist es da auf der anderen Seite, dass bei allen Überlegungen immer auch mitschwingt, wie man die Stadt vor Schaden bewahren kann.

Wie verhindert man, dass Bäume in Fensterscheiben geworfen werden, besteht die Gefahr, dass die Dekoration gestohlen wird, gibt es gar Menschen, die auf die Idee kommen, einen Baum anzuzünden?

Natürlich, Vandalismus ist in der Burger Innenstadt ein Problem, die Sorgen sind nicht übertrieben. Die Geschäftsleute berichten zahlreich von Schmierereien oder auch Fäkalien an ihren Ladengeschäften. Umso besser ist es, wenn sich Stadt und Händler zusammentun, etwas gemeinsam für Burger und Besucher auf die Beine zu stellen, ohne nur daran zu denken, was alles schieflaufen kann.

Es ist traurig, dass es Individuen in unserer Stadt gibt, die nichts anderes im Kopf haben, als das, was andere aufgebaut haben, kaputt zu machen. Darunter soll die weitaus größte Mehrheit der Burger nicht leiden müssen. Bleibt zu hoffen, dass die Videoüberwachung ihr Übriges tut, um den zerstörerischen Kräften das Handwerk zu legen oder Taten gleich zu verhindern.