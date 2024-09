Bewusste Wahl vom neuen Standort Kommentar zum Umzug der Roland Kantine in der Innenstadt von Burg: Ein gutes Zeichen

Alles neu für die Roland Kantine in Burg. Der beliebte gastronomische Betrieb zieht in die Schartauer Straße, in der viel Leerstand herrscht. Eine bewusste Entscheidung.