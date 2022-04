Kommentar zum Verkauf des Burger Flämingsportplatzes am Bismarckturm

Die aktuelle Zufahrt zum Burger Bismarckturm ist am Flämingsportplatz noch breit. Wie wird die Lösung nach dem Verkauf der Fläche aussehen?

Die Stadt will den Flämingsportplatz neben dem Bismarckturm veräußern. Aus kommunaler Sicht verständlich. Zum einen, weil täglich genügend andere Grün- und Spielflächen bewirtschaftet werden müssen, zum anderen, weil damit Geld in die Kasse gespült werden kann, was Burg dringend braucht.