  4. Kriminalität in Burg: Polizei will Videoüberwachung für mehr Sicherheit

Straftaten in der Schartauer Straße So viele Schlägereien, Bedrohungen und Beleidigungen wie noch nie - die Polizei greift in Burg jetzt durch

Prügeleien, Randale, Alkohol und Drogen: Die Schartauer Straße in Burg ist ein Brennpunkt. Die Polizei macht ernst und greift zu einer drastischen Maßnahme. Die Entscheidung steht.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 28.08.2025, 12:19
Die Polizei läuft in Burg nicht nur verstärkt Streife, sie wird in der Schartauer Straße in Burg auch zukünftig Videokameras einsetzen.
Die Polizei läuft in Burg nicht nur verstärkt Streife, sie wird in der Schartauer Straße in Burg auch zukünftig Videokameras einsetzen. Foto: Arlette Krickau

Burg - Die Kriminalitätsrate in der Schartauer Straße in Burg steigt, die Polizei drückt auf die Tube. Jetzt ist eine wichtige Entscheidung gefallen, die viele Bewohner, Händler und Gastronomen aufatmen lassen dürfte.