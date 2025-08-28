Straftaten in der Schartauer Straße So viele Schlägereien, Bedrohungen und Beleidigungen wie noch nie - die Polizei greift in Burg jetzt durch
Prügeleien, Randale, Alkohol und Drogen: Die Schartauer Straße in Burg ist ein Brennpunkt. Die Polizei macht ernst und greift zu einer drastischen Maßnahme. Die Entscheidung steht.
Aktualisiert: 28.08.2025, 12:19
Burg - Die Kriminalitätsrate in der Schartauer Straße in Burg steigt, die Polizei drückt auf die Tube. Jetzt ist eine wichtige Entscheidung gefallen, die viele Bewohner, Händler und Gastronomen aufatmen lassen dürfte.