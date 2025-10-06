Der Kulturpass sollte es Jugendlichen ermöglichen, kulturelle Veranstaltungen wie Theater- und Kinovorführungen zu besuchen. Im Jerichower Land ist das Interesse gering.

Burg - Der Kulturpass für Jugendliche ist Geschichte. Das Programm, dass vor zwei Jahren aufgesetzt wurde, sollte es jungen Menschen ermöglichen einen einfacheren Zugang zu Kulturveranstaltungen zu haben. Jetzt steht fest, der Kulturpass wird nicht verlängert und läuft zum Jahresende aus. Zuletzt standen für die Passinhaber 100 Euro pro Person zur Verfügung. Genutzt haben ihn im Jerichower Land jedoch nur wenige Jugendliche.