Biederitz. - Mit einem stimmungsvollen Konzert hat das Landespolizeiorchester Sachsen-Anhalt zuletzt die Besucher in Biederitz auf die anstehende Weihnachtszeit eingestimmt.

Rund 140 Gäste folgten der Einladung der Gemeinde Biederitz in die Mehrzweckhalle und erlebten ein musikalisches Highlight zum Jahresausklang.

Unter der Leitung von Polizeirat Uwe Streit präsentierten die Musikerinnen und Musiker ein abwechslungsreiches Programm aus ihrem breiten Repertoire.

Polizeiorchester begeistert mit abwechslungsreichem Programm

Neben klassischen Weihnachtskompositionen erklangen auch moderne weihnachtliche Arrangements, darunter bekannte Titel wie die „Petersburger Schlittenfahrt“, „White Christmas“ und Musik aus dem Filmklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.

Mit ihrem abwechslungsreichen Programm begeisterten die Musikerinnen und Musiker das Publikum und sorgten für eine stimmungsvolle vorweihnachtliche Atmosphäre.

Der Bürgermeister, Kay Gericke, spricht dem Landespolizeiorchester Sachsen-Anhalt seinen herzlichen Dank aus und bedankt sich ebenso bei allen Besucherinnen und Besuchern für Ihr Kommen.