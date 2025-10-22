Wo sonst Regierungschefs, Parteivorsitzende und Prominente sitzen, hat nun auch Landrat Steffen Burchhardt (SPD) Platz genommen. Er war zu Gast bei Markus Lanz in der Sendung zum Thema Bildungspolitik.

In einer Runde mit Markus Lanz (l.): Landrat Steffen Burchhardt (v.r.), Katja Rininsland, Stadteltersprecherin Frankfurt/Main, Engin Catik, Leiter der Berliner Friedrich-Bergius-Schule, und Barbara Mächtle, Leiterin der Gräfe-Grundschule Ludwigshafen.

Burg/Hamburg - Bundeskanzler Friedrich Merz ist schon dort gewesen, auch andere bedeutende Politiker. Boris Becker hat dort schon gesessen, auch viele andere Prominente. In der Sendung vom 21. Oktober hat nun auch Landrat Steffen Burchhardt in der Talkshow von Markus Lanz mitdiskutiert. Thema war die Bildungspolitik, zu der der Kreistag eine Resolution verabschiedet hat. Im Gespräch mit der Volksstimme gewährt er einen Blick hinter die Kulissen.