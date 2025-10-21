weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Pflegefamilien und Kindeswohl: Gesprächsrunde in Halberstadt

Pflegefamilien in Sachsen-Anhalt Lenas Weg - Fallbeispiel in Halberstadt: Kindeswohlgefährdung greifbar machen für Politik, Justiz und Familien

Kinder, deren Eltern exzessiv Drogen und Alkohol konsumieren, landen oft in Pflegefamilien. Doch die fühlen sich mit den dadurch verursachten Problemen allein gelassen. Ideen sind gefragt. Deshalb lädt der Landesverband der Pflegeeltern zu einer Gesprächsrunde nach Halberstadt ein.

Von Sabine Scholz Aktualisiert: 22.10.2025, 16:07
Pflegeeltern sehen sich mit vielen Herausforderungen konfrontiert.
Pflegeeltern sehen sich mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Symbolfoto: Marc Tirl/dpa

Halberstadt. - „Wir wollen es konkret machen“, sagt Kathrin Kube. Die Vorsitzende des Landesverbandes für Pflege- und Adoptiveltern Sachsen-Anhalt lädt für den 29. Oktober zu einer besonderen Gesprächsrunde nach Halberstadt ein.