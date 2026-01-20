In Magdeburg gibt es bald einen Treffpunkt für alle Lego-Fans: Auf einer großen Fläche präsentieren Bastler ihre außergewöhnlichsten Modelle. Was die Ausstellung bereithält – und wie man selbst noch Teil davon werden kann.

Von der Piratenbucht bis ins Weltall

Das Logo des Spielwarenherstellers Lego: In Magdeburg ist eine große Ausstellung geplant.

Magdeburg. - Über 1.000 Quadratmeter voller bunter Steine: In Magdeburg entsteht eine Ausstellung, die Lego-Fans jeden Alters ins Staunen bringen dürfte. Kreative Köpfe zeigen dort ihre beeindruckendsten Eigenbauten – komplett ohne Anleitung und mit viel Fantasie zusammengesetzt. Was Besucher erwartet und wie man selbst noch als Aussteller einsteigen kann.