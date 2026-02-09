Unterrichtsausfall und Notbetreuung Lehrerstreik hat Folgen: Schulen im Krisenmodus
Die Gewerkschaft hat die Beschäftigten von Schulen und Kitas zum Warnstreik nach Magdeburg gerufen. Schulen im Jerichower Land schalten in den Krisenmodus und verkünden Unterrichtsausfall und Notbetreuung.
Aktualisiert: 09.02.2026, 16:01
Burg - Der Streik der Tarifbeschäftigten in Sachsen-Anhalt am 10. Februar trifft auch die Schulen im Jerichower Land mit voller Wucht. Durch streikende Lehrer, Erzieher und Hortbetreuer droht vielerorts ein Unterrichtsausfall oder eine Notbetreuung. Die Volksstimme fragte bei Schulen im Kreis nach den Aussichten für den kommenden Tag.